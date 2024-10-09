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Головин: играть сборной России с Медиалигой — не очень спортивно, мне идея не нравится

Головин: играть сборной России с Медиалигой — не очень спортивно, мне идея не нравится
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Полузащитник сборной России Александр Головин признался, что скептически относится к перспективе товарищеского матча национальной команды со сборной Медиалиги. По его мнению, это не очень спортивно, ведь уровень Медиалиги отличается от профессионального футбола.

«Конкретных задач на сбор нет. Будет соперник — надо будет выигрывать. Ждём игру, пока тренируемся. Не думаю, что Пакистан это любительский уровень. Мне идея с Медиалигой не очень нравится. Мне кажется, это будет не очень спортивно. Мне сложно сравнивать уровень Медиалиги с нормальным футболом», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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