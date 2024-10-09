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Александр Головин: сейчас ребята гораздо больше хотят уехать в Европу

Александр Головин: сейчас ребята гораздо больше хотят уехать в Европу
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Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что сейчас российские футболисты гораздо сильнее хотят перебраться в европейский чемпионат.

«Я заметил, что сейчас ребята гораздо больше хотят уехать в Европу. Не видел Батракова на поле почти до тренировок. Но видно, что в порядке. Сходства со мной какие-то есть, как минимум по позиции», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Ранее российский хавбек играл за ЦСКА. По итогам сезона-2023/2024 Головин вместе с «Монако» стал серебряным призёром Лиги 1 и вошёл в символическую сборную сезона чемпионата Франции по версии статистического портала WhoScored.

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