«Что я скажу себе как тренер «Ростова»? Что я идиот?» Карпин — об игре сборной с клубами

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не видит смысла в проведении товарищеского матча национальной команды с одним из клубов РПЛ. Специалист скептически относится к этой идее.

«Играть с клубами? Если бы нам был нужен спарринг перед официальным матчем, то проблемы нет. В рамках подготовки — смысл есть. Но готовить официальную сборную России для игры с клубом сейчас? Зачем? Я сам себе что скажу как тренеру «Ростова»? Что я идиот?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что соперником сборной России может стать национальная команда Пакистана.