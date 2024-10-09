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Карпин: сказали, что сбор будет, до последнего лелея надежду на матч с Пакистаном

Карпин: сказали, что сбор будет, до последнего лелея надежду на матч с Пакистаном
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об октябрьском сборе национальной команды. Российскому футбольному союзу не удалось найти соперника по товарищескому матчу. Ранее появлялась информация, что сбор может быть отменён, но команда всё-таки собралась в Новогорске.

«Нам сказали, что сбор будет, до последнего лелея надежду, что будет официальный матч со сборной Пакистана. Мы заранее объявили окончательный список. На понедельник был отработан план «Б» — тренировка для прессы, посещение фильма, тренировка для детей. Если не будет игры, после открытой тренировки в четверг все разъедутся», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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