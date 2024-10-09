Головин: на тренировках в «Монако» интенсивность выше, чем в сборной России

Полузащитник Александр Головин сравнил интенсивность на тренировках «Монако» и сборной России. По его словам, во французском клубе интенсивность занятий выше. Также Головин признался, что ему хотелось бы сыграть в составе сборной России с Сербией. Однако ранее в СМИ появилась информация, что в октябре россияне сыграют с Пакистаном.

«На тренировках ощущаю, что в «Монако» интенсивность выше, чем в сборной. Но здесь много хороших игроков, Батраков сегодня отлично выглядел.

Ещё раз сыграл бы с Сербией. Хороший уровень, плюс там было удаление. Хочется повторить в равных условиях», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.