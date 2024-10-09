Головин: не согласен с Глушенковым — когда приходит вызов в сборную, надо ехать

Полузащитник сборной России Александр Головин отреагировал на слова партнёра по команде Максима Глушенкова. Ранее форвард «Зенита» заявлял, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», нежели ехать в расположение сборной России на матчи с соперниками уровня Вьетнама.

«Про слова Глушенкова узнал вчера. Я с ним не согласен. Когда приходит вызов в сборную, надо ехать. Но это его мнение», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в октябре у РФС возникли проблемы с поиском соперника для сборной России. Предположительно, команда Валерия Карпина сыграет с Пакистаном.