Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин предложил провести шоу-матч россиян и легионеров из клубов РПЛ.

«Можно собрать шоу-матч россиян из клубов РПЛ и легионеров из клубов РПЛ и провести его. Я на то, чтобы тренировать там, не претендую», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не будет отменять октябрьский сбор национальной команды России, который пройдёт с 7 по 15 октября, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.