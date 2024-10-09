Головин: почему перестал писать посты в VK? Потому что стену удалили

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин ответил, почему перестал писать посты в социальной сети «ВКонтакте» (VK).

«Почему перестал писать посты в VK? Может, потому что стену удалили в VK (смеётся). А так я просто повзрослел. Подколов после победы над «Барсой» было много, но ничего такого. Смешно — да», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне чемпионата Франции 28-летний Александр Головин провёл пять матчей. Также на счету полузащитника две игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился. Ранее сообщалось, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года.