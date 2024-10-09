Карпин заявил, что Россия должна играть матчи только с официальными сборными стран

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему национальная команда отказалась от идеи проведения товарищеского матча со сборной Медиалиги или со сборной легионеров РПЛ.
— Почему не Медиалига или сборная легионеров РПЛ?
— Я считаю, что официальная сборная России в нынешней ситуации должна играть матчи только с официальными сборными стран. Это моя позиция, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в октябре у РФС возникли проблемы с поиском соперника для сборной России. Предположительно, команда Валерия Карпина сыграет с Пакистаном. Но официального подтверждения пока не было.