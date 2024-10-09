Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин: когда мужчины во Франции здороваются, могут поцеловать друг друга в щёку

Головин: когда мужчины во Франции здороваются, могут поцеловать друг друга в щёку
Комментарии

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о том, что во Франции мужчины могут поцеловать друг друга в щёку, когда здороваются.

«Когда во Франции мужчины здороваются, могут поцеловать друг друга в щёку. В первый раз для меня это было странно», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне чемпионата Франции 28-летний Александр Головин провёл пять матчей. Также на счету полузащитника две игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился. Ранее сообщалось, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года.

Материалы по теме
Александр Головин рассказал, насколько дорогая жизнь в Монако
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android