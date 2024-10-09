Головин: когда мужчины во Франции здороваются, могут поцеловать друг друга в щёку

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о том, что во Франции мужчины могут поцеловать друг друга в щёку, когда здороваются.

«Когда во Франции мужчины здороваются, могут поцеловать друг друга в щёку. В первый раз для меня это было странно», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне чемпионата Франции 28-летний Александр Головин провёл пять матчей. Также на счету полузащитника две игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился. Ранее сообщалось, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года.