Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: если Глушенков будет выкладываться в официальных играх на 500% — какие проблемы?

Карпин: если Глушенков будет выкладываться в официальных играх на 500% — какие проблемы?
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове, который пропускает сбор национальной команды в октябре из-за травмы.

«Если Глушенков скажет, что готов играть только в официальных матчах, а не товарищеских, то это позиция. Нормальная позиция. Это хотя бы честно. Если он скажет, что будет на 500% выкладываться в официальных играх, то какие проблемы?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в октябре у РФС возникли проблемы с поиском соперника для сборной России. Предположительно, команда Валерия Карпина сыграет с Пакистаном.

Материалы по теме
Официально
Стало известно, сколько времени может пропустить Глушенков из-за травмы бедра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android