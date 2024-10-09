Карпин: если Глушенков будет выкладываться в официальных играх на 500% — какие проблемы?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове, который пропускает сбор национальной команды в октябре из-за травмы.

«Если Глушенков скажет, что готов играть только в официальных матчах, а не товарищеских, то это позиция. Нормальная позиция. Это хотя бы честно. Если он скажет, что будет на 500% выкладываться в официальных играх, то какие проблемы?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в октябре у РФС возникли проблемы с поиском соперника для сборной России. Предположительно, команда Валерия Карпина сыграет с Пакистаном.