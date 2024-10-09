Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин сообщил, что у сборной России есть два соперника на ноябрь

Карпин сообщил, что у сборной России есть два соперника на ноябрь
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что у национальной команды есть два соперника на ноябрьскую международную паузу.

«На данный момент на ноябрь есть два соперника. Один из них Сирия», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не будет отменять октябрьский сбор национальной команды России, который пройдёт с 7 по 15 октября, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

Материалы по теме
Карпин предложил провести шоу-матч россиян и легионеров из клубов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android