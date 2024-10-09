Тренер вратарей сборной России объяснил, почему Сафонова решили не вызывать в октябре

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему было решено не вызывать голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в национальную команду в октябре.

«У нас обойма вратарей уже появилась. Сейчас у нас есть сформированная пятёрка. Матвея не стали вызывать, осталась четвёрка. Сафонов не в сборной, потому что было неизвестно, будет ли матч. Вопрос с его личной ситуацией и возможным запретом на выезд во Францию обратно мы вообще не обсуждали», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что сбор может быть отменён из-за отсутствия соперника по товарищескому матчу.