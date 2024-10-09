Кафанов: не стоило рассчитывать, что в «ПСЖ» Доннарумму посадят на лавку после ошибки

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался об ошибках голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.

«С «Арсеналом» Доннарумма ошибся в обоих мячах. Но у итальянца большой запас прочности. Не стоило рассчитывать, что после первой же ошибки его посадят на лавку и дадут шанс Матвею. Решение было бы неверным», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Матвей Сафонов, являющийся воспитанником академии футбольного клуба «Краснодар», присоединился к французскому «ПСЖ» прошлым летом. Итальянец Доннарумма выступает за парижан с 2021-го. Ранее Джанлуиджи играл за «Милан».