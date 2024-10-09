Кафанов рассказал, что хотел пригласить вратаря «Оренбурга» Москвичёва в «Ростов»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о желании пригласить голкипера «Оренбурга» Богдана Москвичёва в «Ростов».

«Латышонок попал в сборную только на второй год. С Москвичёвым общаемся, я его хвалю. Каждый раз говорю ему, чтобы он не смотрел на счёт на табло. Он много спасает, мало ошибается. Я смотрел за Богданом, когда он ещё был в «Чайке». Москвичёв для меня не открытие, я хотел летом пригласить его в «Ростов», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

20-летний Богдан Москвичёв выступает за «Оренбург» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита».