Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что сборная Пакистана перестала выходить на связь с РФС — из-за этого матч под угрозой срыва.

«В июне после разговора с Митрофановым я понимал, что есть соперник на октябрь. Это был Пакистан. Понимание было 99%. И только в августе мы узнали про Вьетнам и Таиланд. С Пакистаном была чёткая договорённость на октябрь. После Вьетнама стало понятно, что она под угрозой, люди перестали выходить на связь», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в октябре у РФС возникли проблемы с поиском соперника для сборной России. Предположительно, команда Валерия Карпина сыграет с Пакистаном.