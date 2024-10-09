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Кафанов: только мечтал, чтобы у Сафонова в «ПСЖ» появился шанс играть сразу

Кафанов: только мечтал, чтобы у Сафонова в «ПСЖ» появился шанс играть сразу
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова за французский «Пари Сен-Жермен».

«Сафонов себя хорошо чувствует. Когда он только туда ехал, я думал, что период адаптации продлится дольше. Я только мечтал о том, чтобы у него появился шанс сразу начать играть. Но Матвей уже добротно сыграл несколько матчей. Он заложил фундамент доверия со стороны тренеров. Вчера переписывались», — передаёт слова Виталия Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сафонов перебрался в «ПСЖ» минувшим летом. Ранее он выступал в чемпионате России за «Краснодар».

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