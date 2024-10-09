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Тренер вратарей сборной России: хотел бы, чтобы наши голкиперы уезжали в большие клубы

Тренер вратарей сборной России: хотел бы, чтобы наши голкиперы уезжали в большие клубы
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов признался, что хотел бы массового переезда отечественных голкиперов в большие европейские клубы.

«Очень хотел бы, чтобы наши вратари уезжали в большие клубы. Были бы еврокубки, у нас бы пять-шесть команд в них участвовало. Значит, был бы спрос на каждого, потому что у нас хорошие вратари», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в октябре у РФС возникли проблемы с поиском соперника для сборной России. Предположительно, команда Валерия Карпина сыграет с Пакистаном. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

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