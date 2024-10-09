Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов: сейчас мы наблюдаем расцвет российской вратарской школы

Кафанов: сейчас мы наблюдаем расцвет российской вратарской школы
Комментарии

Тренер по вратарям «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о российских голкиперах.

«Сейчас наблюдаем расцвет российской вратарской школы. Вратари развиваются без международных игр. В Европу вратарская школа России вернётся сильнее, чем была. Все вратари будут высокого уровня», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда России провела три товарищеских матча: с командами Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и Вьетнама (3:0).

Материалы по теме
Кафанов рассказал, что хотел пригласить вратаря «Оренбурга» Москвичёва в «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android