Кафанов: сейчас мы наблюдаем расцвет российской вратарской школы

Тренер по вратарям «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о российских голкиперах.

«Сейчас наблюдаем расцвет российской вратарской школы. Вратари развиваются без международных игр. В Европу вратарская школа России вернётся сильнее, чем была. Все вратари будут высокого уровня», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году национальная команда России провела три товарищеских матча: с командами Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и Вьетнама (3:0).