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Антон Бобёр: встреча с губернатором Самарской области придаст импульс «Крыльям Советов»

Антон Бобёр: встреча с губернатором Самарской области придаст импульс «Крыльям Советов»
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Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр отреагировал на встречу представителей клуба с губернатором Самарской области. Ранее по итогам этой встречи стало известно, что Игорь Осинькин останется на посту главного тренера «Крыльев» как минимум до конца сезона.

«После встречи с губернатором Самарской области нервозная обстановка в «Крыльях» уляжется — это придаст импульс и эмоции для дальнейших игр. Если смотреть по игре, явных проблем у команды нет. Единственное, что нужно — это поправить момент с реализацией. Вся эта шумиха и нервная обстановка действовала на футболистов и тренерский штаб. Надеюсь, сейчас всё уляжется и с новыми эмоциями будет результат и качественная игра», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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