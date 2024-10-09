«Локомотив» набрал больше всех очков в РПЛ с момента назначения Галактионова

Московский «Локомотив» набрал больше всех очков в Российской Премьер-Лиге с момента назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Железнодорожники возглавляют условную таблицу, набрав 112 очков за 54 игры под руководством Галактионова. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» (111), третье — «Краснодар» (106). Кроме того, «Локомотив» за этот период забил больше всех мячей. Подопечные Михаила Галактионова отличились 112 раз. ЦСКА забил 103 мяча за этот период, «Зенит» — 102.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 11 матчей.