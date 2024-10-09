Соланке: Кейн — великий игрок, на которого стоит равняться

Нападающий английского «Тоттенхэм Хотспур» Доминик Соланке высказался о форварде немецкой «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейне.

«Гарри — нападающий, который случается раз в жизни. Он много лет успешно выступал за клуб и страну.

Я бы не сказал, что на кого-то ориентировался в своей игре, но, очевидно, в этом случае есть на что равняться. Игрок мирового класса, который уже много лет приносит пользу стране. Наблюдаю за тем, как он берёт на себя ответственность быть нападающим национальной команды. Он великий игрок, на которого стоит равняться», — приводит слова Соланке The Times.

Доминик Соланке получил вызов в сборную Англии на октябрьские матчи Лиги наций.