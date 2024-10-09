Деменко: Осинькин в «Крыльях Советов» отдаёт всю свою душу

Бывший футболист Максим Деменко прокомментировал новость, что Игорь Осинькин продолжит работу в самарских «Крыльях Советов».

«Осинькин до конца сезона в клубе — это очень хорошая новость для «Крыльев Советов» и для самого Игоря Витальевича. Потому что даже капитан команды говорил с губернатором. Думаю, Осинькин высказал своё мнение по футболистам, ведь в дальнейшем нужны укрепления. Осинькин заслуживает такого уважения со стороны болельщиков и футболистов клуба. После четырёх лет работы видно, что Осинькин отдаёт всю свою душу Самаре, ведь он проникся идеей болельщиков и «Крыльев».

Осинькин — хороший вариант для самарской команды. Потому что каждый футболист бьётся за него, и руководители посмотрели на этот момент и решили изменить свою позицию. Думаю, Осинькину реально занять с «Крыльями Советов» восьмое место по окончании сезона, которое просит руководство Самарской области. Немаловажный фактор, чтобы ключевые футболисты оставались в команде. «Крылья» при них показывают хороший футбол. Руководство должно помочь сохранить этих игроков», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.