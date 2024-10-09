Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о возможной забастовке игроков из-за графика матчей

Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о возможной забастовке игроков из-за графика матчей
Комментарии

Тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высказался о возможной забастовке игроков из-за насыщенного графика матчей. Ранее некоторые футболисты отмечали, что могут устроить забастовку, если чиновники не прислушаются к их мнению относительно количеств игр в рамках одного сезона.

«Надеюсь, этого не случится. Да, матчей много, и это является ключевым фактором в той ситуации, что футболисты всё чаще получают травмы. Когда составляется календарь на сезон, нужно обсуждать это со всеми сторонами — ФИФА, УЕФА, клубы, футболисты. Это единственный возможный вариант, если мы хотим достичь соглашения», — приводит слова де ла Фуэнте испанское онлайн-издание Marca.

Материалы по теме
Конате — о насыщенном графике матчей: игроки могут взбунтоваться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android