Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о возможной забастовке игроков из-за графика матчей

Тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высказался о возможной забастовке игроков из-за насыщенного графика матчей. Ранее некоторые футболисты отмечали, что могут устроить забастовку, если чиновники не прислушаются к их мнению относительно количеств игр в рамках одного сезона.

«Надеюсь, этого не случится. Да, матчей много, и это является ключевым фактором в той ситуации, что футболисты всё чаще получают травмы. Когда составляется календарь на сезон, нужно обсуждать это со всеми сторонами — ФИФА, УЕФА, клубы, футболисты. Это единственный возможный вариант, если мы хотим достичь соглашения», — приводит слова де ла Фуэнте испанское онлайн-издание Marca.