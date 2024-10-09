Мостовой: если уже из Вьетнама сделали футбольную державу, можно сыграть и с Пакистаном

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об октябрьском сборе национальной команды. Ранее появлялась информация, что сбор может быть отменён из-за отсутствия соперника по товарищескому матчу, но команда всё-таки собралась в Новогорске.

«Можно было вообще не собираться — ребята отдохнули бы пару дней и начали тренироваться в клубах. Я об этом говорил ещё до того, как меня в больницу увезли. Хорошо, собрались, объявили о каком-то Пакистане. Во-первых, кто это? Во-вторых, зачем? Но если мы уже из Вьетнама сделали футбольную державу, можно сыграть и с Пакистаном», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.