Таранов: видна любовь к Осинькину со стороны фанатов и игроков — людей не обманешь

Российский экс-футболист Иван Таранов отреагировал на новость, что «Крылья Советов» не планируют увольнять Игоря Осинькина по ходу текущего сезона.

«Время покажет, насколько хорошо, что Осинькина оставили в «Крыльях Советов» до конца сезона. Я очень хорошо отношусь с Игорю Витальевичу и с огромным уважением. Я давно его знаю и рад, что Игорь Витальевич остаётся в команде. Это хороший человек в качестве тренера и в быту. Он прилагал и продолжает прилагать большие усилия, чтобы в «Крыльях Советов» всё нормализовалось. Я от души желаю, чтобы это у него получилось и он вернул «Крылья» на то место, которое они заслуживают. А это середина турнирной таблицы.

Насколько знаю, Игорь Витальевич очень сильно полюбился самарской публике. Все за него двумя руками. Людей же не обманешь, видна любовь к Осинькину со стороны болельщиков и футболистов. Если человек проживает и переносит всё искренне, то люди и игроки будут его поддерживать и будут хотеть, чтобы он остался. Но если на первое место поставить результат, то он никого не удовлетворяет», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.