Невилл: боссам «Ман Юнайтед» остаётся надеяться, что в ближайшее время что-то изменится

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл считает, что руководство манкунианского клуба не будет спешить с отставкой главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

«Летом клуб принял решение сохранить тен Хага (нидерландский специалист подписал новый контракт. — Прим. «Чемпионата»), поэтому убирать его после шести-семи стартовых игр никто не хочет. Руководству остаётся только надеяться, что в ближайшее время ситуация изменится. Следующие несколько недель будут иметь решающее значение для тен Хага», — приводит слова Невилла британское онлайн-издание Sky Sports.

После семи туров АПЛ нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.