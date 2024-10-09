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Экс-футболист «Динамо» Батак поддержал идею матча сборной России с легионерами РПЛ

Экс-футболист «Динамо» Батак поддержал идею матча сборной России с легионерами РПЛ
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Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак оценил идею проведения товарищеского матча сборной России с командой легионеров РПЛ. Он поддержал такую инициативу и заявил, что готов был бы и сам приехать на этот матч в роли тренера. Интересно, что в 2003 году Батак принимал участие в подобном мероприятии. Тогда сборная России обыграла сборную легионеров со счётом 5:2.

– В 2003 году вы принимали участие в матче сборной России и сборной легионеров РПЛ. Как вы оцениваете идею провести такой же матч в этом году?
– Отличная идея! Тем более в РПЛ сейчас выступают сильные легионеры. Такой матч станет хорошей проверкой для сборной России.

– Если сейчас будет принято решение провести такой матч, вы на него приедете?
– Конечно, я бы с удовольствием приехал в Россию и снова увиделся с друзьями, поучаствовал в таком матче как тренер, — приводит слова Батака Metaratings.

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