Экс-футболист «Динамо» Батак поддержал идею матча сборной России с легионерами РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак оценил идею проведения товарищеского матча сборной России с командой легионеров РПЛ. Он поддержал такую инициативу и заявил, что готов был бы и сам приехать на этот матч в роли тренера. Интересно, что в 2003 году Батак принимал участие в подобном мероприятии. Тогда сборная России обыграла сборную легионеров со счётом 5:2.

– В 2003 году вы принимали участие в матче сборной России и сборной легионеров РПЛ. Как вы оцениваете идею провести такой же матч в этом году?

– Отличная идея! Тем более в РПЛ сейчас выступают сильные легионеры. Такой матч станет хорошей проверкой для сборной России.

– Если сейчас будет принято решение провести такой матч, вы на него приедете?

– Конечно, я бы с удовольствием приехал в Россию и снова увиделся с друзьями, поучаствовал в таком матче как тренер, — приводит слова Батака Metaratings.