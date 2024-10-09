В сборной Сирии сообщили, что ещё не подписали соглашение на проведение матча с Россией

Представители сборной Сирии пока не подписывали с Российским футбольным союзом контракт на проведение товарищеской игры в ноябре. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Сирия станет одним из двух соперников национальной команды в рамках ноябрьской международной паузы.

«Соглашение ещё не подписано», — приводит слова начальника команды Сирии Фатхаллаха ТАСС.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.