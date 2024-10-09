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Игрок «Краснодара» Кевин Кастаньо оценил уровень РПЛ

Игрок «Краснодара» Кевин Кастаньо оценил уровень РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо оценил уровень чемпионата России по футболу. По его словам, Российская Премьер-Лига — сложный и сильный чемпионат.

«Российский чемпионат — сложный и сильный. «Краснодару» придётся продолжать борьбу и не останавливаться на этом», — приводит слова Кевина Кастаньо интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Кастаньо перешёл в «Краснодар» в январе 2024 года. На счету колумбийца 12 матчей, один гол и две результативные передачи в текущем сезоне.

«Краснодар» в данный момент возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Быки» набрали 27 очков в 11 матчах.

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