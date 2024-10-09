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Булыкин: поддерживаю слова Карпина — играть надо с национальными командами, а не с клубами

Булыкин: поддерживаю слова Карпина — играть надо с национальными командами, а не с клубами
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина о соперниках национальной команды. Карпин заявил, что Россия должна играть матчи только с официальными сборными стран.

«Не знаю, будет ли сборная России играть с кем-то в октябре. Много разных слухов и непонятных рассуждений. Нужно ждать официальные заявления РФС. Хочется сыграть с хорошей сборной. Я поддерживаю слова Карпина, что сборной России нужно играть только с национальными командами, а не с клубами РПЛ и Медиалиги. Это футбольное решение», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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