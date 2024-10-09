Булыкин: если «Крылья Советов» будут в зоне вылета, Осинькин всё равно останется?

Бывший нападающий «Динамо», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о главном тренере самарских «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

«Не знаю, насколько хорошая новость, что Осинькин остаётся в команде до конца сезона. Если «Крылья» будут идти в зоне вылета и проигрывать все матчи, он всё равно останется? Непонятно, кто принимает футбольные и нефутбольные решения. Не по-футбольному говорить, что он остаётся до конца сезона независимо от результатов.

Если это решение сплотит коллектив в «Крыльях», то будет оправдано. Но я не слышал, чтобы так работало. Если нет результатов, то тренера увольняют. Но у нас возникают другие вопросы, увольняют с компенсацией или без. Может, у клуба главное — это не результат, а другие задачи? Явно происходит что-то нефутбольное, видимо, в клубе знают что-то больше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.