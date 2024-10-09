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Карпин удивлялся, Головин и Баринов шутили и веселились. Фото с тренировки

Карпин удивлялся, Головин и Баринов шутили и веселились. Фото с тренировки
Сборная России провела тренировку
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9 октября в Новогорске состоялась тренировка сборной России по футболу в рамках сбора, стартовавшего в понедельник.

Напомним, в октябре у РФС возникли проблемы с поиском соперника для сборной России. Пока нет точной информации, будет ли команда Валерия Карпина проводить товарищеские матчи. Предполагается, что сборная проведёт встречу с Пакистаном, однако эти данные ещё не подтверждены.

«С Пакистаном была чёткая договорённость на октябрь. После Вьетнама стало понятно, что она под угрозой, люди перестали выходить на связь», — сказал Карпин.

Лучшие фото с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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