Семшов: не нужно играть с «какими-то людьми из Пакистана», как сказал Валерий Карпин

Российский экс-футболист Игорь Семшов высказался о проблеме с поиском соперника для сборной России.

«Если изначально для сборной России не нашли соперника, даже когда было время, то сейчас суетиться не нужно. Надо спокойно провести сбор и сыграть двустороннюю игру. У меня были в карьере такие случаи, когда сборная приезжала, не выбрав изначально соперника. Мы просто проводили сбор: тренировались, были тактические занятия и сыграли двустороннюю игру.

В моё время сборная участвовала в международных соревнованиях, но сейчас такой ситуации нет. Однако будет хуже, если мы будем куда-то спешить ради того, чтобы сыграть с кем-то. Не нужно этого делать, не нужно играть с какими-то «людьми из Пакистана», как сказал Валерий Карпин. Нужно просто провести сбор. Ничего серьёзного не будет, если не проведём матч. Сборная России всё равно должна играть и представлять себя на международной арене, а болельщики должны её видеть. Но раз так случилось, нам приходится выбирать из узкого круга», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.