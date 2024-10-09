В РФС объявили решение по матчу сборной России с Пакистаном

Российский футбольный союз (РФС) объявил решение по поводу матча сборных России и Пакистана на октябрьском учебно-тренировочном сборе. Было принято решение эту игру не проводить.

«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить.

На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведёт мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.

РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.