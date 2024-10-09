Нападающий «Челси» Мадуэке: для Палмера нет ничего невозможного

Форвард сборной Англии и «Челси» Нони Мадуэке высказался о своём одноклубнике, полузащитнике Коуле Палмере. По словам Нони, Коул может стать лучшим футболистом в мире.

«Коул уникальный игрок. Он не чувствует давления даже в самый напряжённый момент. Это восхищает. Палмер великий футболист, феноменальный игрок. Лучший ли в мире? Не я должен это решать, но думаю, что в этом смысле для него нет ничего невозможного. Не уверен, что у него есть потолок. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — приводит слова Мадуэке британское онлайн-издание Independent.

Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». К «Челси» Коул присоединился прошлым летом.