Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Челси» Мадуэке: для Палмера нет ничего невозможного

Нападающий «Челси» Мадуэке: для Палмера нет ничего невозможного
Комментарии

Форвард сборной Англии и «Челси» Нони Мадуэке высказался о своём одноклубнике, полузащитнике Коуле Палмере. По словам Нони, Коул может стать лучшим футболистом в мире.

«Коул уникальный игрок. Он не чувствует давления даже в самый напряжённый момент. Это восхищает. Палмер великий футболист, феноменальный игрок. Лучший ли в мире? Не я должен это решать, но думаю, что в этом смысле для него нет ничего невозможного. Не уверен, что у него есть потолок. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — приводит слова Мадуэке британское онлайн-издание Independent.

Палмер — воспитанник «Манчестер Сити». К «Челси» Коул присоединился прошлым летом.

Материалы по теме
Руни считает, что Фоден более сильный футболист, чем Палмер и Беллингем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android