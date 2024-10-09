Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов объяснил, почему считает Сперцяна лучшим игроком РПЛ в сентябре

Радимов объяснил, почему считает Сперцяна лучшим игроком РПЛ в сентябре
Комментарии

Российский экс-футболист Владислав Радимов объяснил, почему выбрал в голосовании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим футболистом чемпионата России в сентябре. Напомним, в конечном итоге Сперцян не завоевал это звание, с большим отрывом уступив его Алексею Батракову из «Локомотива» — именно за него проголосовало большинство экспертов и болельщиков.

«Нашёл свою позицию, разнообразно действует в атаке — вбегает в чужую штрафную, хорош на подступах, плюс забивает очень важные голы, набрал потрясающую форму. Это лидер команды, которая идёт на первом месте», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

Материалы по теме
Алексей Батраков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android