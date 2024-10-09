Кастаньо: сначала было трудно, но сейчас я счастлив в России

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался о своей адаптации в России. Он признался, что поначалу привыкнуть к новой стране было сложно. Однако сейчас колумбиец полностью счастлив в России.

«Сначала было трудно, но это нормально, когда ты приезжаешь в новую для себя страну. Но сейчас я счастлив здесь и всем доволен. Можно сказать, что адаптация в команде прошла успешно», — сказал Кастаньо.

Напомним, Кевин Кастаньо перешёл в «Краснодар» в январе 2024 года. На счету колумбийца 12 матчей, один гол и две результативные передачи в текущем сезоне.

«Краснодар» в данный момент возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Быки» набрали 27 очков в 11 матчах.