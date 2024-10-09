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Кастаньо: «Краснодар» готов к борьбе с «Зенитом» за чемпионство

Кастаньо: «Краснодар» готов к борьбе с «Зенитом» за чемпионство
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо ответил на вопрос о чемпионской гонке с «Зенитом». По мнению колумбийца, «быки» готовы бороться за «золото» РПЛ.

«Борьба с «Зенитом»? Это серьёзный соперник, но мы готовы к борьбе. Идём шаг за шагом», — приводит слова Кастаньо «РБ Спорт».

Напомним, Кастаньо перешёл в «Краснодар» в январе 2024 года. На счету колумбийца 12 матчей, один гол и две результативные передачи в текущем сезоне.

«Краснодар» в данный момент возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Быки» набрали 27 очков в 11 матчах. «Зенит» отстаёт на одно очко и идёт на третьем месте в РПЛ.

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