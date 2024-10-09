Игорь Семшов: у «Крыльев Советов» не было оснований менять Осинькина

Российский экс-футболист Игорь Семшов отреагировал на встречу представителей клуба с губернатором Самарской области. Ранее по итогам этой встречи стало известно, что Игорь Осинькин останется на посту главного тренера «Крыльев» как минимум до конца сезона.

«Никто не узнает, откуда раскачивалась ситуация с Осинькиным. Я считаю, что у «Крыльев Советов» не было оснований менять Осинькина. Что касается вмешательства губернатора Самарской области, мне доводилось с ним общаться. Мы привозили Кубок России в Самару и пообщались с губернатором — он очень любит футбол и переживает за «Крылья». Его вмешательство говорит о том, что власти оказывают помощь клубу и приняли правильное решение, оставив Осинькина. Это будет импульс для игроков и для самого тренера», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.