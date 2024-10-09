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Мостовой: Головин видит силу команды, у «Монако» есть шансы стать чемпионом

Мостовой: Головин видит силу команды, у «Монако» есть шансы стать чемпионом
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

«Головин правильно сказал про борьбу за чемпионство. Многим не хочется в это верить, но я говорил, что с уходом Мбаппе «ПСЖ» будет непросто. Когда из команды уходит человек, который забивает по 30 мячей за сезон, это сразу сказывается, хочешь ты того или нет. Кто-то умудрился сказать, что без Мбаппе стали играть лучше, но всё это до поры до времени. Головин видит силу своей команды и силу других. У «Монако» действительно есть шансы стать чемпионом в этом сезоне», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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