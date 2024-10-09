Игорь Семшов: этому «ПСЖ» «Монако» может навязать борьбу за чемпионство

Российский тренер Игорь Семшов высказался о борьбе за чемпионство в чемпионате Франции.

«Борьба за чемпионство будет зависеть не от «Монако», а от «ПСЖ». Вопрос в том, как будет играть «ПСЖ». Мы видели некоторые неудачные игры у них. «Монако» тоже играет не так уж легко. Вся борьба впереди. Но этому «ПСЖ» «Монако» может навязать борьбу за чемпионство», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «Монако». Команда набрала 19 очков за семь матчей. На второй строчке находится «Пари Сен-Жермен», у которого 17 очков.