Де ла Фуэнте: Ямаль будет играть и со связанными ногами, Ламин крайне хорош

Тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высказался о молодом нападающем «Барселоны» и национальной команды Ламине Ямале.

«Даже если выпустить его на поле со связанными ногами, он справится. Ламин крайне хороший игрок. В свои 17 лет он кажется более зрелым, чем является на самом деле. Такие футболисты делают немыслимые вещи без особых усилий», — приводит слова де ла Фуэнте испанское онлайн-издание Marca.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.