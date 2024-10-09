Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де ла Фуэнте: Ямаль будет играть и со связанными ногами, Ламин крайне хорош

Де ла Фуэнте: Ямаль будет играть и со связанными ногами, Ламин крайне хорош
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высказался о молодом нападающем «Барселоны» и национальной команды Ламине Ямале.

«Даже если выпустить его на поле со связанными ногами, он справится. Ламин крайне хороший игрок. В свои 17 лет он кажется более зрелым, чем является на самом деле. Такие футболисты делают немыслимые вещи без особых усилий», — приводит слова де ла Фуэнте испанское онлайн-издание Marca.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Материалы по теме
Тренер Испании де ла Фуэнте высказался о возможной забастовке игроков из-за графика матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android