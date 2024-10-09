Канчельскис: что за цель «Крыльям» занять восьмое место? Оно даёт играть в ЛЧ или ЛЕ?

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о «Крыльях Советов» и главном тренере самарской команды Игоре Осинькине. По состоянию на сегодняшний день «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Оставить Осинькина в «Крыльях Советов» до конца сезона — правильное решение. Уже в конце сезона поговорим. Но что это за задача — занять восьмое место? Оно даёт играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы? Совсем уже с ума посходили? Это смешно! Поставьте команде цель занять 14-е место (смеётся). Опять приходят нефутбольные люди, которые обманывают футбол. Жалко, что такие люди руководят и занимаются футболом. Если «Крылья» займут седьмое место, то Осинькину поставят памятник?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.