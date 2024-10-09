Канчельскис: у Головина правильное рвение выиграть Лигу 1, «Монако» может дать бой «ПСЖ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о борьбе за первенство в чемпионате Франции.

«У Головина и «Монако» правильное рвение выиграть Лигу 1. Команде нужно дать бой «ПСЖ» и побороться за чемпионство. Это реально. Но мы смотрим на всё, что происходит сейчас. Давайте дождёмся конца сезона. Но все будут рады, если «Монако» станет чемпионом. Хотя в «ПСЖ» наш вратарь Сафонов, поэтому будет интересно посмотреть на битву россиян», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «Монако». Команда набрала 19 очков за семь матчей. На второй строчке находится «ПСЖ», у которого 17 очков.