Ларин: Осинькин остаётся в «Крыльях» — так и должно быть

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о главном тренере самарских «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

«Положительные впечатления от того, что Игорь Витальевич остаётся в «Крыльях». Так и должно было быть. Все видят, насколько Осинькин важен для самарцев. Возможно, информация, которая была, не соответствует действительности. Данная ситуация показала, что команда — это единое целое. Есть надежда, что поставленные губернатором задачи будут выполнены», — приводит слова Ларина «РБ Спорт».

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России. Самарский клуб после 11 туров РПЛ занимает 10-е место в таблице, набрав 11 очков. Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» в ближайшее время планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Позднее стало известно, что Осинькин сохранит свою должность.