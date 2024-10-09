Титов: непонятная ситуация с Пакистаном — зачем доводить до того, чтобы над нами смеялись?

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал ситуацию вокруг поиска соперника для национальной команды России на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«С одной стороны, конечно, хотелось, чтобы у сборной России были стабильные матчи с хорошими соперниками. Мы все понимаем, какие сегодня реалии. Действительно, тогда лучше провести мастер-класс детям — это будет для них большим событием. Все будут в восторге! Надо нести какую-то социальную поддержку для населения. Ситуация такая, что нужно думать прежде всего о людях. В данном случае — о детях, которые, я уверен, любят футбол и нашу сборную.

Непонятная ситуация с Пакистаном. Кто это может быть? Кто-то говорил, что это будет не сборная. Зачем доводить до такого, чтобы над нам смеялись? У сборников достаточно игр. Здесь возможно им дать паузу без матчей. Поддержу решение РФС, что отказались играть с непонятно кем. Ждём ноября. Там будут хорошие и интересные матчи. Самое главное: институт сборных должен жить и двигаться дальше. Рано или поздно всё закончится, и нашу сборную вернут на международную арену. Я этого очень сильно жду», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что команда России может сыграть со сборной Пакистана, затем главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда может провести матч «с людьми из Пакистана». Впоследствии РФС заявил, что сборная не будет играть товарищеский матч в ближайшее окно.