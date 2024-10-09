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«Всегда приятно занимать первое место». Батчи — о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

«Всегда приятно занимать первое место». Батчи — о лидерстве «Краснодара» в РПЛ
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Хавбек «Краснодара» Жоау Батчи считает, что его команду хотят обыграть все клубы Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Мы всегда хотим побеждать, в любом матче. В РПЛ каждая игра сложная, лёгких игр не бывает. Когда ты на первом месте, то все хотят обойти тебя, это нормально», — приводит слова Батчи «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» не проиграл ни одного матча в чемпионате России. По итогам 11-го тура чёрно-зелёные стали лидером Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков и по дополнительным показателям опережает московский «Локомотив». В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся со «Спартаком». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.

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