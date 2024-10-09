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Осинькин отреагировал на решение самарского губернатора по его будущему в «Крыльях»

Осинькин отреагировал на решение самарского губернатора по его будущему в «Крыльях»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который сообщил, что специалист продолжит работу в стане «волжан».

«Благодарен всем, кто поддержал команду и меня лично в такое непростое время. Работаем дальше», — написал Осинькин на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» может заменить Сергей Игнашевич. Однако в ситуацию вмешался Вячеслав Федорищев. Он провёл встречу с тренером и руководством клуба, по итогам которой было принято решение, что в команде не будет кадровых перестановок.

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