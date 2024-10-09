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Канчельскис — РФС: найдите нам сборную! Для чего вы тогда работаете?

Канчельскис — РФС: найдите нам сборную! Для чего вы тогда работаете?
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что национальной команде не смогли найти соперника для матча в октябре.

«Возможные матчи сборной России с Медиалигой — безобразие и ужасно. Правильнее сыграть с «Зенитом», «Спартаком», «Динамо» или «Краснодаром», чем с пацанами из Пакистана. У нас есть Федерация футбола, которая отвечает за матчи национальной команды. Найдите нам сборную! Если не можем найти, то проблема в людях из РФС. Для чего вы тогда там сидите и работаете?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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